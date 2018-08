Rente voor gedupeerden die wachten op schadevergoeding

Dat meldt de NOS woensdag.



De huiseigenaren krijgen rente over de periode van het ontstaan van de schade tot het uitkeren van het schadebedrag. In sommige gevallen duurt die periode langer dan een jaar. De compensatie kan dan oplopen tot enkele honderden euro’s.



Duizenden schademeldingen liggen nog te wachten op een beoordeling bij de Tijdelijke Commissie, die de schadeafhandeling heeft overgenomen van het Centrum Veilig Wonen. Inmiddels zijn daar nog maar 125 besluiten genomen en daarbij is 350.000 euro aan schadevergoedingen uitbetaald.



Volgens de commissie zal het aantal afgehandelde schade de komende tijd gaan oplopen. Intussen is Appingedam woensdagochtend om 05.00 uur opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 1.9 op de schaal van Richter. Het is nog niet bekend of die beving heeft geleid tot meer schadegevallen.