Puinbreker aan het werk aan de Achterweg

Afvoer van puin



Vanaf waarschijnlijk 25 februari wordt het puin afgevoerd met vrachtwagens. Dit zal leiden tot extra drukte in het gebied. De vrachtwagens rijden over het Emmaviaduct en via het Emmaplein terug naar de Zuidelijke Ringweg. Om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken komt de breker achter de geluidswand te staan.



Voortgang sloop PostNL-toren



Ook bij de toren van het PostNL-gebouw wordt verder gewerkt. Het verwijderen van de betonvloeren in de toren zal tot in elk geval eind februari doorgaan. Daarna wordt er gesloopt met een kraan met lange giek met een grote betonschaar.