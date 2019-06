Pindakaas redt fabriekspand Groningen van de ondergang

De industrie langs het Oosterhamrikkanaal wordt de komende jaren grotendeels vervangen door woningen. Deze voormalige drukkerij blijft bestaan als verwijzing naar de industriële geschiedenis van het gebied.

Apart dak

Het zaagtandvormige dak maakt dat het fabriekje opvalt bij liefhebbers. Ondernemer Coen Beukenkamp wijst: “Nu zie je de blauwe lucht en de wolken, het zijn bewegende kunstwerken.”

Stoer

Coen kwam het fabriekje op de fiets tegen. Hij zocht een plek voor zijn pindakaasmachinefabriek. Zijn bedrijf verkoopt en verhuurt apparaten en pinda’s aan winkels, waar klanten dan hun eigen pindakaas kunnen tappen. “We assembleren en bouwen machines hier. Het industriële karakter en het stoere daarvan, vinden we heel goed passen bij het stoere en industriële karakter van het pand.” Na lang overleg, het schrijven van een bedrijfsplan en het maken van goede afspraken ging de gemeente overstag. Sinds anderhalf jaar zit hij in het gebouw.

Drukkerij

Het fabriekje is vlak na de oorlog gebouwd als drukkerij. De laatste jaren is er niks gebeurt aan het gebouw. De sheddaken waren bedekt met vuil plastic, het dak lekte, van binnen waren er allemaal lelijke hokken gebouwd. Pindakaasman Coen steekt de meeste pindawinst in het pand. De ruimte is nu open, met goed zicht op de oude dakspanten. Het plastic is op de drie van de vijf sheddaken vervangen voor glas.

Wonen en werken

Niet alleen de historische waarde van het pand is belangrijk. In deze stedelijke omgeving wil de gemeente niet een wijk maken met alleen maar woningen. maar zoekt een combinatie met winkels en bedrijven om levendigheid te creëren.”

Coen wil daar graag aan bijdragen: “Het is hartstikke goed te doen om hier ’s avonds te vergaderen of om hier met Eurosonic een bandje in te zetten of als trouwlocatie… ik noem maar wat. Die gedeelde functies, dat is zo te gek. En die locatie zo in de stad is daarvoor heel geschikt, denk ik.”

Sloop

Het voorste deel van het pand is een nieuw aangebouwd stuk, dat er niet mooi uitziet. Dat gaat tegen de vlakte. Verder zijn de plannen rondom de pindakaasfabriek nog niet in beton gegoten. Coen droomt alvast verder: “Er zouden hier misschien trappen komen, dan heb je al buiten een soort van tribune, perfecte plek voor optredens.”

(Bron: gemeente Groningen).