Parkeren bij een luchthaven? Groningen Airport Eelde is het goedkoopst

Een week parkeren op Schiphol kost momenteel € 77,50 en in januari €57,50. Bij Airport Eelde betaal je het hele jaar door €35 voor een week parkeren.



De vergelijkingswebsite ParkerenSchiphol.com heeft zowel in januari als in augustus een steekproef gedaan naar de parkeerkosten voor een weekje parkeren bij negen luchthavens die voor Nederlanders gebruikt worden.



Groningen het goedkoopst



In Groningen kun je dus het meest voordelig dichtbij de luchthaven parkeren. Parkeren op de luchthaven van Düsseldorf kan overigens nog iets goedkoper: € 29 voor een week. Maar dan moet je nog wel een 20 a 25 minuten lopen naar de luchthaven.