Op cultureel gebied gaat er niets boven Groningen

De provincie Groningen heeft op cultureel vlak het meest te bieden van alle provincies in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de nieuwe ‘Atlas voor Gemeenten’. Op de lijst van culturele gemeenten staat de stad Groningen op de zevende plaats.

De provincie doet het bijvoorbeeld beter dan Zeeland en Noord-Holland, die de top-3 complementeren. Op stadsniveau presteren Amsterdam, Maastricht, Leeuwarden, Utrecht, Delft en Leiden beter dan Groningen. Rotterdam en Den Haag scoren daarentegen slechter.



De Atlas voor Gemeenten wordt woensdag in Leeuwarden gepresenteerd. De Friese stad is dit jaar culturele hoofdstad van Europa.



De cultuurindex is samengesteld door onder andere de Boekmanstichting. Ze hebben gekeken naar het culturele aanbod op het gebied van onder andere podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film.