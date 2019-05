Ook snel internet in Westerkwartier

“Deze inventarisatie, die we ook wel vraagbundeling noemen, is in de voorgaande gemeenten zeer succesvol verlopen”, meldt directeur Jan Peter de Groot van Rodin Broadband Groningen BV. “Na de vraagbundeling volgt het ontwerp en daarna de aanleg van de infrastructuur. Die is het eerst klaar in het noordwesten van de provincie. Het is dan ook logisch om nu gelijk door te pakken in het zuidwesten. Vervolgens trekken we door naar het oosten van de provincie. We zijn flink op snelheid, het is tijd om Westerkwartier in te gaan!”.



Als er voldoende aanmeldingen zijn kan de aanleg beginnen. “Minstens de helft van de adressen moet meedoen en dat is in alle voorgaande gemeenten gelukt. Tot halverwege juni zijn we nog bezig in Delfzijl. In de regeling Snel Internet Provincie Groningen staat dat de (voormalige) gemeenten De Marne, Winsum, Eemsmond, Bedum, Ten Boer, Slochteren, Appingedam en Delfzijl voorrang krijgen. Daarom zijn we daar begonnen. En vanaf deze week zijn we dus ook goed zichtbaar in Westerkwartier. We organiseren vier of vijf informatieavonden en de bewoners die in aanmerking komen voor een gratis aansluiting ontvangen deze week post van ons”, zegt Jan Peter de Groot.



De inventarisatie in Westerkwartier loopt tot en met vrijdag 12 juli. Voor de zomervakantie moet duidelijk zijn wie mee willen doen. De werkzaamheden in Westerkwartier beginnen dan in het laatste kwartaal van 2019. “De aansluitkosten kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s per adres. Dankzij een lening van de provincie Groningen kunnen we de vastgestelde adressen gratis aansluiten. Dat is een unieke kans. We werken samen met Kabelnoord, daar kan men tegen aantrekkelijke tarieven abonnementen afsluiten voor internet, televisie en telefonie die na de aanleg direct beschikbaar zijn.”



Wie wil weten of zijn of haar adres ook in aanmerking komt voor een gratis aansluiting kan de postcodecheck op www.snelinternetgroningen.nl doen.