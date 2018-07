Ontwerper Architectenbureau Team 4 zit zelf op hete kolen

Het Groningse architectenbureau Team 4, dat nog maar enkele jaren gevestigd is in door henzelf ontworpen opvallend oranje pand ‘Hete Kolen’ op het Europapark, gaat alweer verhuizen. En kondigt meteen aan dit in 2019 nógmaals te zullen gaan doen.

‘Na een periode in het herkenbare gebouw Hete Kolen gaan we per 26 juli aanstaande verhuizen naar Het Kwadraat’, zo meldt TEAM 4. Aanleiding daarvoor is onder meer het feit dat het Noorderpoort ruimte gaat afnemen in Hete Kolen.



Het Kwadraat



De herontwikkeling van het oude Dagblad van het Noorden gebouw, Het Kwadraat, aan de Lübeckweg biedt nu plaats aan startups, scale-ups en grownups. TEAM 4 verzorgt hiervoor het concept en het ontwerp.

‘Het resultaat is een kruisbestuiving tussen jonge ondernemers, succesvolle doorgroeiers en golden ‘oldies’. We maken graag onderdeel uit van deze dynamische groep’, aldus TEAM 4.





Kolenpark



Medio 2019 verhuist TEAM 4 dan voor de derde keer naar haar eigen plek op het Kolenpark dat nu in uitvoering is.