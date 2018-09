Onderwijsinspectie: ‘RUG handelde correct’

‘De Rijksuniversiteit Groningen heeft goed uitgelegd waar het geld ter financiering van een vestiging in het Chinese Yantai vandaan is gekomen’. Dat stelt een woordvoerder van de onderwijsinspectie in reactie op publiciteit rond de financiering van de vestiging van een dependance van de RUG in China.

Vrijdag meldde universiteitsraadslid Jasper Been van studentenbeweging DAG dat de Rijksuniversiteit belastinggeld zou hebben gebruikt. Dat is tegen de afspraken, omdat voormalig minister van onderwijs Jet Bussemaker in 2015 aan de RUG had laten weten dat zo’n nevenvestiging alleen met privaat geld gefinancierd mag worden. Maar volgens het universiteitsraadslid zou de RUG boekhoudkundige trucs hebben gebruikt en was er sprake van creatief boekhouden, waarbij publieke middelen uiteindelijk als privaat geld werden aangemerkt.

Gisteren bevestigde de huidige minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven dat de afspraken ‘heel helder’ zijn en dat er geen publieke middelen voor Yantai mochten worden gebruikt.

In het Dagblad van het Noorden van zaterdag laat woordvoerder Daan Jansen van de Onderwijsinspectie weten dat het aannemelijk is dat dat de RUG het Chinese initiatief inderdaad vanuit private middelen heeft gefinancierd. ‘De RUG heeft goed uitgelegd waar het geld ter financiering van Yantai vandaan komt’.

Maar wel houdt de Onderwijsinspectie een slag om de arm. Volgens woordvoerder Jansen dateert het ambtsbericht van de RUG van de zomer van 2017 en had het alleen betrekking op de jaren 2015 en 2016. ‘Voor het jaar 2017 heeft de universiteit een prognose gemaakt. Of deze deugdelijk is moeten we nog analyseren’. Volgens de Onderwijsinspectie is er in elk geval geen reden de geldstromen van 2015 en 2016 aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. ‘We hebben dat uitgebreid bekeken. Maar als de minister ons daartoe oproept, geven we daaraan graag gehoor’, aldus de woordvoeder.