Ondernemers-enquête: is Groningen meest MKB-vriendelijke gemeente ?

De gemeente Groningen wil graag van alle ondernemers weten hoe zij de dienstverlening ervaren. MKB’ers worden uitgenodigd uit om deel te nemen aan de nieuwe editie van het tweejaarlijkse onderzoek van MKB Nederland naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze enquêtekost ongeveer vijf minuten aan tijd en de uitkomsten kunnen bijdragen aan een beter ondernemersklimaat in Groningen.

Waarom meedoen?



Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, voor leefbare binnensteden, voor welvaart en nog veel meer. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om te weten of ze op de goede weg zitten of welke onderdelen van het beleid volgens de ondernemer beter kunnen. De gemeente wil weten of de ondernemers in hun beleving waar voor hun geld krijgen. “Zo proberen wij eraan bij te dragen dat u op een prettige en succesvolle manier kunt blijven ondernemen in onze gemeente. Tegelijkertijd dingen wij mee naar de prijs ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.’ Een titel die Groningen met ere wil dragen. Dat betekent immers dat ons ondernemersklimaat op orde is”, aldus de gemeente.





Doe mee vóór 1 november 2018!



De gemeente hoopt dat ondernemers de vragenlijst uiterlijk 1 november 2018 willen invullen? Dat kan hier: www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/groningen. Antwoorden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld.





Vragen?



Het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova. Voor meer informatie over het onderzoek, kijk op https://www.mkb.nl/MKBvriendelijkstegemeente. Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Groningen via het e-mailadres ez@groningen.nl.