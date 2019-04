Oma's Soep uit Groningen en Solt uit Zoutkamp winnen AH Product Pitch 2019

Groningen telt niet alleen talentvolle start-ups op het gebied van computers en internet, maar ook in andere branches, zoals de voedingsindustrie. Voorbeelden daarvan zijn Oma’s Soep uit Groningen ( ouderen en jongeren maken samen heerlijke verse soepen) en Solt uit Zoutkamp, dat duurzame garnalen verwerkt, onder meer in garnalensoep. Beide bedrijven wonnen een Pitch van Albert Heijn, en hun producten krijgen daardoor een plek in de AH-winkels .

De winnaars van de Product Pitch 2019 zijn drie jonge ondernemers die vandaag met passie en enthousiasme innovatieve producten presenteerden die binnenkort in Albert Heijn-winkels liggen: Oma’s Soep, Solt en Gigi’s Gelato.

Drie winnaars



Bij Oma’s Soep maken ouderen en jongeren samen heerlijke verse soepen. Oma’s soep, waarvoor overgebleven producten van de dag ervoor gebruikt worden, wordt op verschillende locaties in Amsterdam en Groningen gemaakt. Oprichter Max en Robert willen op deze manier een positieve bijdrage leveren aan twee maatschappelijke problemen, namelijk het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en het voorkomen van voedselverspilling.

De vijf Zoutkamper-vissers die onder de naam Solt door het leven gaan, winnen met hun eerlijke, duurzame producten uit de zee zoals Hollandse garnalen en romige garnalensoep. De ijsjes van Gigi’s uit Wageningen worden gemaakt van fruit en groente. Zonder melk. Zonder room. Zonder eieren. En toch hebben de 100% vegan gelato’s een romige en verfrissende smaak. Rijk aan vezels, laag in calorieën én laag in vet.

Veelbelovende concepten



Het is het vierde jaar dat Albert Heijn de AH Product Pitchdag organiseerde om ondernemerschap te stimuleren en vernieuwende producten te ontdekken. Startups dingen in deze wedstrijd mee naar een plek in het schap, doen interessante contacten op die hen verder kunnen helpen en kunnen ervaringen delen met andere ambitieuze startups.

Jurylid Eva Mathlener verantwoordelijk voor Concepten & Design bij Albert Heijn: “Dit jaar hebben we eigenlijk geen verliezers. We ontvingen 60 aanmeldingen waaruit 20 startups gekozen zijn die zich vanochtend konden presenteren met hun nieuwe product op de Morning Market. De drie uiteindelijke winnaars krijgen schapplek in Albert Heijn-winkels.