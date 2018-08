Nordica ziet kansen om te groeien op Groningen Airport Eelde

Nordica is de opvolger van Estonian Air, dat in 2015 failliet ging. De nieuw maatschappij nam een deel van de boedel over en telt nu 18 toestellen met een capaciteit van maximaal 88 passagiers per vliegtuig. De maatschappij richt zich niet alleen op routes vanuit hoofdstad Tallinn, maar ook op andere regionale routes in Europa.



En daarbij is GAE, inmiddels qua passagiers de derde grote luchthaven van Nordica, een interessante optie. Want in het Noorden wonen meer mensen dan in heel Estland, zo redeneert men.



De route tussen Groningen en Kopenhagen wordt steeds meer een succes. Daarnaast vliegt Nordica ook tussen Eelde en München en de vakantiebestemmingen Nice en Ibiza. De bezettingsgraad is nu 50 procent en 93 procent van de vluchten vanaf Eelde vertrekt op tijd. Nordica zag over de gehele breedte het aantal passagiers met 36 procent stijgen. Het bedrijf maakte bijna 1 miljoen euro winst in 2017, terwijl een verlies van 6 miljoen euro werd verwacht.



Volgens Nordica is er in het Noorden van Nederland behoefte aan meer verbindingen naar Europese hubs. Groningen is ideaal, want de plannen op Lelystad vorderen niet echt en op Schiphol is geen plaats. De maatschappij lijkt echter wel te moeten gaan investeren in materiaal, omdat een verbinding met Brussel niet door kon gaan omdat er te weinig vliegtuigen zijn.