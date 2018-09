Wisseling van de wacht bij Groningen Seaports: nieuwe havenmeester

Pieter van der Wal ( 51) is met ingang van 20 september 2018 benoemd tot havenmeester van Groningen Seaports nv. Hij volgt hiermee havenmeester André Bruijn op die vanwege pensioen het bedrijf verlaat. Bruijn is ruim elf jaar havenmeester geweest en neemt vandaag afscheid.

Pieter van der Wal is geboren op Ameland (Nes) en kreeg ‘het zoute water’ met de paplepel ingegoten. Als eilander koos hij voor de zeevaart. Zowel in zijn studie als in zijn werk heeft hij diverse disciplines doorlopen zoals van stuurman en machinist tot scheepswerktuigkundige.

Daarnaast heeft hij voor diverse rederijen gewerkt waaronder Wagenborg Shipping en Damen Shipyards, zowel in Nederland als in het verre buitenland. Sinds 2001 is Pieter van der Wal in dienst bij Groningen Seaports als laatste in de functie van Chef Verkeersdienst. Van der Wal woont in Delfzijl.

André Bruijn

André Bruijn is na zijn studie aan de Hogere Zeevaartschool gaan varen. In 1997 heeft hij de overstap gemaakt richting de wal als fleetmanager en in 2004 is hij voor een periode van drie jaar bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat gaan werken.

Sinds 2007 is hij havenmeester bij Groningen Seaports. In de afgelopen jaren heeft hij bij Groningen Seaports veel veranderingen meegemaakt zoals de uitbreidingen van havenbekkens in de Eemshaven en de verdieping van de vaargeul, de aanleg van de Vopak terminal en de komst van afgeladen Panamax schepen. Na 43 jaar fulltime werken kiest Bruijn voor een nieuwe uitdaging. Hij blijft actief werken, maar zoekt de uitdaging in parttime opdrachten/werk.



André Bruijn neemt vanmiddag tijdens een feestelijke receptie afscheid van de collega’s van Groningen Seaports en van diverse relaties.