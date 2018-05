Nieuwe Eemshaven-lijn naar Borkum: énige spoorlijn in Nederland met uitzicht op zee

Wie de trein naar het nieuwe station in de Eemshaven neemt, rijdt ook een stukje langs de zee. En daarmee is deze spoorlijn uniek in Nederland. Op de website Eemsdelta.ez een reportage over de betekenis en totstandkoming van deze bijzondere spoorverbinding, waarmee men zo vanuit Groningen naar de boot naar Borkum in de Eemshaven kan reizen.

De nieuwe treinverbinding naar de Eemshaven - die op 28 maart officieus in gebruik werd genomen - betekent een stevige impuls voor de provincie Groningen. Niet alleen voor de Eemshaven, maar ook voor de gemeente Eemsmond, voor het gehele kunstgebied van de Eemsdelta en zelfs voor de stad Groningen. Dat de nieuwe treinverbinding met een station in de Eemshaven er is gekomen, is mede te danken aan Bouwe Luurtsema, medewerker grondzaken en economische zaken bij de gemeente Eemsmond. En treinliefhebber in hart en nieren.

Ook voor veel Duitse toeristen is de nieuwe treinverbinding zeer interessant. Wanneer de ‘Friesenbrücke’ in ere is hersteld, kunnen ze per trein vanuit Duitsland naar de Eemshaven reizen en daar de boot naar Borkum nemen. Die doet er dan slechts 50 minuten over, terwijl de boot vanuit Emden - waar ze nu op aangewezen zijn - er twee uur over doet. Rederij AG Ems in de Eemshaven verwacht in elk geval 50.000 bezoekers per trein te mogen ontvangen.

Hóe groot het economisch effect precies zal zijn, is niet exact te zeggen. Zeker is wel dat het dankzij het nieuwe station nu mogelijk is om vanuit heel Nederland met de trein naar de Eemshaven te komen, en vandaar per boot naar het Waddeneiland Borkum. Voor veel Nederlanders kan het zo zijn dat we er nu een zevende goed bereikbaar Waddeneiland bij hebben gekregen.

Ook voor veel Duitse toeristen is de nieuwe treinverbinding zeer interessant. Wanneer de ‘Friesenbrücke’ in ere is hersteld, kunnen ze per trein vanuit Duitsland naar de Eemshaven reizen en daar de boot naar Borkum nemen. Die doet er dan slechts 50 minuten over, terwijl de boot vanuit Emden - waar ze nu op aangewezen zijn - er twee uur over doet. Rederij AG Ems in de Eemshaven verwacht in elk geval 50.000 bezoekers per trein te mogen ontvangen.

Het is ook prachtig voor de stad Groningen. Want veel bezoekers kunnen nu andersom ook vanuit Borkum makkelijk per trein naar de stad Groningen reizen. Dat zou jaarlijks 30.000 bezoekers extra naar de stad Groningen kunnen opleveren.

‘Ja: een droom is in vervulling gegaan. We denken dat het heel erg goed is voor de Eemsdelta en de rest van Groningen. Maar ik ben er ook blij om omdat ik een treinliefhebber in hart en nieren ben. Wist u dat de trein straks ook een stukje over de dijk langs de Waddenzee en de Eems rijdt, en dat dat het enige stukje rails is in Nederland met een prachtig uitzicht op zee?’, glimlacht Bouwe Luurtsema.

Het begon allemaal in het jaar 1999. Op verzoek van de gemeente begon Bouwe Luurtsema aan een onderzoek naar de vraag of de railverbinding die er lag voor goederenvervoer naar de Eemshaven, ook gebruikt zou kunnen worden voor personenvervoer. Want tot dat moment kwamen reizigers per trein niet verder dan Roodeschool. ‘We kwamen er toen achter dat er een concessie op lag, en dat je zo maar niet met personentreinen over goederenrails mag rijden. Daarop hebben we contact opgenomen met ProRail. En zo is het balletje gaan rollen’.

ProRail stelde zich positief op en bleef met de gemeente meedenken. Ondertussen verhuisde AG Ems haar rederij naar de Beatrixhaven, waardoor het traject langer zou worden.

‘Bovendien zou de trein een stuk over de dijk moeten gaan rijden, maar zoiets leek volstrekt niet haalbaar. Op zeker moment bedacht ik dat we misschien de rails zouden kunnen aanleggen op een verhoging náast de dijk. Aangezien ik techneut ben en weg- en waterbouw heb gestudeerd, denk ik graag in dergelijke kwesties mee. ProRail vond het een goed idee, en nadat het uitvoerig was bestudeerd, is het uiteindelijk op die manier gerealiseerd’.

Voor het vervolg: klik hier