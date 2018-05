Nieuw innovatiecentrum Avebe: 'Inspirerende plaats voor ontwikkeling van kennis'

In het najaar opent Avebe samen met de Rijksuniversiteit Groningen een spiksplinternieuw innovatiecentrum op de Zernike Campus in Groningen. Directeir Public Affairs bij Avebe Johan Russchen kijkt uit naar de ingebruikname van het state-of-the-art onderzoekscentrum: ‘We lopen wereldwijd voorop in de ontwikkeling van hoogwaardige ingrediënten voor de voedingsindustrie en willen dat ook in de toekomst blijven doen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor dit nieuwe innovatiecentrum’, zo zegt hij in een interview op Economie.groningen.nl.