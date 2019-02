Nationaal Coördinator gaat weer huizen in aardbevingsgebied opkopen

Iedereen die denkt in aanmerking te komen voor het Koopinstrument kan zich van 25 februari tot en met 24 maart 2019 aanmelden via het formulier op de website van Nationaal Coördinator Groningen.Meer informatie over de voorwaarden en de procedure is nu al te vinden op de website van NCG. De selectie vindt plaats in april en mei 2019. Daarna horen de aanvragers of ze zijn geselecteerd voor deelname aan het Koopinstrument.



Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de woning in de kern van het aardbevingsgebied staan, namelijk binnen de (oude) gemeente Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Slochteren, Loppersum of Ten Boer. Daarnaast moet de woning een aaneengesloten periode van minimaal twaalf maanden aantoonbaar via een makelaar openbaar te koop staan. Verder moet de aanvrager eigenaar en bewoner zijn van de woning of deze via een erfenis hebben gekregen.​​​​​​​



Bijzondere omstandigheden

Woningeigenaren met bijzondere omstandigheden krijgen voorrang bij het opkopen van de woning. Zij krijgen voorrang boven de eigenaren waarvan de woning alleen langdurig te koop staat. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld een medische indicatie, familieomstandigheden of woon-werkafstand. Als er meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, zijn de woningen die het langst te koop staan als eerst aan de beurt.



​​​​​​​Meer informatie is te vinden op: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/koopinstrument.