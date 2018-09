‘Moutfabriek Eemshaven moet grootste ter wereld worden’

Holland Malt wil haar moutfabriek in de Eemshaven tot de grootste en meest duurzame moutfabriek ter wereld maken. Dat maakte maandagavond directeur Willem Swinkels bekend tijdens een lezing voor de Commercieele Club Groningen in Glimmen.

‘Onze moutfabriek in de Eemshaven moet uitgroeien tot de grootste én meest duurzame moutfabriek ter wereld’, aldus Willem Swinkels, directeur Finance & Operations bij Holland Malt en een van de leden van de brouwersfamilie Swinkels tijdens een lezing in de Kastanjehoeve in Glimmen.

Willem Swinkels is een van de leden uit de zevende generatie van de Swinkels-familie. Die familie was vooral bekend als producent van Bavaria, maar sinds enige tijd is de naam Bavaria naar de achtergrond gedrongen en heeft de familienaam Swinkels meer bekendheid gekregen. De familie Swinkels maakt niet alleen bier, maar ook veel mout: één van de grondstoffen van bier. Er was al een moutfabriek in Lieshout, maar sinds 2004 ook in de Eemshaven. En die draait volgens het bedrijf heel goed.

Deze fabriek is nu al een van de meest moderne in zijn soort ter wereld, en qua omvang de vijfde of zesde fabriek ter wereld. Maar de familie Swinkels, bekend van het merk Bavaria en van inmiddels vele andere merken, heeft ambitieuze plannen met de Groningse moutfabriek. Hier wordt mout gemaakt die verwerkt wordt in Bavaria, La Trappe, Palm of een van haar andere biermerken.

Swinkels Family Brewers is het op één na grootste brouwerijbedrijf van Nederland en een van de grootste producenten van mout in Europa. Van de omzet komt een derde uit eigen land en twee derde uit ruim 130 landen buiten Nederland. Binnen Europa dragen vooral Frankrijk, België en Italië bij aan de omzet. Ruim een kwart van de omzet wordt behaald buiten Europa, waarvan een groot deel in Ethiopië.

‘Het is een van onze speerpunten om van de fabriek in de Eemshaven de grootste en meest duurzame plant ter wereld te maken. We hebben daarover overleg met de provincie Groningen. We willen niet alleen dat de fabriek straks CO2 – neutraal wordt, maar ook volledig van het gas af gaat als energiebron .Daarmee worden we de eerste mouterij ter wereld die volledig CO2 - neutraal wordt’, aldus Swinkels.

Commercieele Club Groningen

De Commercieele Club Groningen is een netwerkvereniging voor Groningse ondernemers en ondernemende Groningers. De vereniging organiseert regelmatig activiteiten, zoals lezingen, waar leden elkaar kunnen ontmoeten, beter kunnen leren kennen en zo hun netwerk kunnen vergroten en versterken. Meer informatie: www.commercieeleclubgroningen.nl