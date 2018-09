Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) op bezoek Groningen Airport Eelde

De minister maakte een rondrit over het vliegveld in een brandweervoertuig. Ze maakte kennis met een aantal bedrijven op de luchthaven, waaronder het net geopende nieuwe Europese onderhoudscentrum van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Cirrus en de KLM Flight Academy.



Ook bezocht de minister het vorig jaar op Eelde gevestigde Mobiel Medisch Team, de exploitant van de traumahelikopter die 24 uur per dag klaar staat om ingezet te worden bij medische noodsituaties in de regio.



Volgens Groningen Airport Eelde stond het bezoek in het teken van de rol van Eelde in de samenleving en het bedrijfsleven. Zo moest duidelijk worden dat de luchthaven een onmisbaar deel van de noordelijke infrastructuur vormt. Zo kreeg de minister ook informatie over de indirecte bijdrage van de regionale luchthaven aan het noordelijke vestigingsklimaat.