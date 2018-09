McDonald’s Ter Borch voor drie seizoenen Stersponsor Donar

McDonald’s Ter Borch is de nieuwe Stersponsor van Donar. De overeenkomst is getekend voor een periode van drie seizoenen. Sinds vorig seizoen was McDonald’s al aan de club verbonden als businessclublid. Gedurende het seizoen is de samenwerking verder uitgebreid middels een aantal acties en LED boarding waarmee McDonald’s zichtbaar was onder het publiek van Donar in MartiniPlaza.



McDonald’s Ter Borch is voor de komende drie seizoenen onder andere te zien als schotkloksponsor. Vanaf aankomend seizoen heeft Donar de beschikking over (nieuwe) vierkante schotklokken. Boven op beide schotklokken zal het logo van McDonald’s Ter Borch te zien zijn.



Daarnaast zal McDonald’s Ter Borch te zien zijn op een spelersbanier, op de LED boarding en zullen er diverse gezamenlijke acties worden georganiseerd. Op 22 december wordt McDonald’s Ter Borch (aan de A7) geopend voor het publiek. Tijdens deze openingsperiode zal McDonald’s Ter Borch ook extra zichtbaar zijn bij de thuiswedstrijden van Donar in MartiniPlaza.