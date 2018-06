Marketing Groningen presenteert visie op toekomst Groningse economie

Marketing Groningen werkt aan een toekomstvisie op- en plannen voor de economie van de stad Groningen. Dinsdagavond 5 juni is er in de vroegere Watertoren - nu de Bovenkamer van Groningen - een avond waar ondernemers over deze plannen worden geinformeerd.

"Er zullen gouden tijden aanbreken voor Groningen als we elkaar nog beter weten te vinden en nauwer samenwerken", stelt Marketing Groningen.

Of dat inderdaad zo is kan dus blijken uit de onderbouwing van de visie van Marketing Groningen .

Marketing Groningen vertelt dinsdagavond waar ze op dit moment aan werken en welke plannen ze hebben voor de toekomst.

"Waar zien we kansen en waar zetten we op in? Tijdens een interactieve sessie stellen we onszelf de vraag: Hoe blijft de stad Groningen interessant voor de bezoeker van de 21ste eeuw?"

Aanmelden kan via het inschrijfformulier.



Datum: dinsdag 5 juni