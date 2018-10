Marga Hoek spreekt over The Trillion Dollar Shift tijdens Barn Talk

Internationaal spreekster Marga Hoek spreekt op woensdag 10 oktober tijdens Barn Talk bij de Hanzehogeschool over The Trillion Dollar Shift. Duurzaamheid en ondernemen gaan hand in hand in de Nieuwe Economie. Maar op welke manier verandert ondernemen zodra duurzaamheid als uitgangspunt wordt genomen? “Het investeren in en financieren van zaken die een directe, positieve invloed hebben op duurzaamheid zijn hierbij de succesfactoren”, aldus Marga Hoek.

In haar boek ‘The Trillion Dollar Shift’ vertelt Hoek over hoe we met business en kapitaal de kansen kunnen benutten die de Sustainable Development Goals (SDGs) bieden. Door te verbinden met deze doelen kan goed zaken gedaan worden, met een betere wereld als gevolg door invulling te geven aan die werelddoelen. Het biedt mogelijkheden voor bedrijven en kapitaal om markten te ontsluiten die eindeloos veel winstpotentieel bieden en tegelijkertijd werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Marga Hoek Internationaal spreker Marga Hoek schreef eerder het boek ‘Zakendoen in de Nieuwe Economie’, verkozen tot managementboek 2014. In 2016 is de Internationale versie uitgekomen onder de titel ’New Economy Business’. Ze schreef dit boek om te laten zien hoe succesvol ondernemen en duurzaamheid hand in hand gaan. Daarnaast schrijft ze regelmatig artikelen voor onder andere the Huffington Post. Marga Hoek heeft met haar jarenlange ervaring als bestuurder, directielid en nu algemeen directeur een zeer gedegen kennis van ondernemerschap en van de duurzame economie.



In 2010 richtte ze De Groene Zaak op, in 2012 gevolgd door de oprichting van Het Groene Brein. Als Voorzitter van onder meer Het Groene Brein ondersteunt Hoek ondernemers die stappen willen zetten richting de nieuwe economie. Samen met kleine, middelgrote en grote bedrijven kijkt zij naar de toekomst en hoe wij hier onze economische groei op kunnen richten.