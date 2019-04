Maak jij kinderen en jongeren enthousiast voor techniek, robotica en programmeren?

Bij De Jonge Onderzoekers Groningen is het altijd een vrolijke en gezellige boel. Creativiteit zit er in de lucht. Maar behalve gezellig is het ook een leerzame plek. Vrijwilligers van De Jonge Onderzoekers Groningen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van acht- tot achttienjarigen. Door de coachende rol die vrijwilligers hebben, helpen zij kinderen en jongeren hun wetenschappelijke en technische talenten te ontdekken en in te zetten. De kennis en de vaardigheden die jongeren daardoor spelenderwijs opdoen, dragen bij aan een stevige basis voor de toekomst.



Gezocht wordt naar mensen in de omgeving van Appingedam, Delfzijl en Loppersum, die voor kinderen en jongeren een verschil willen en weten te maken. Een achtergrond in onderwijs is gewenst maar geen voorwaarde. Ook mensen met een technische achtergrond, bijvoorbeeld in de elektrotechniek, de ICT of de bouw kunnen als vrijwilliger aan de slag bij De Jonge Onderzoekers Groningen. Iedere vrijwilliger die wordt aangenomen krijgt een opleiding en de mogelijkheid om een aantal keren mee te lopen met een medewerker van de locatie in Groningen.



De Jonge Onderzoekers komt graag in contact met enthousiaste en gedreven mensen, die wekelijks een paar uren beschikbaar hebben op de maandagavond, woensdag- of donderdagmiddag. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Carleen Baarda, via eemsdelta@dejongeonderzoekers.nl.