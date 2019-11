Leden Groningen City Club weten nu alles over ‘holografie’ en sociale media

Leden van de Groningen City Club zijn sinds gisteravond helemaal bijgepraat over sociale media, de kansen die dat biedt aan hun bedrijf, en over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ‘holografie’. Ze werden onder meer toegesproken door specialisten die holografisch tevoorschijn werden ‘getoverd’ (foto boven). Dat gebeurde allemaal gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering van deze vereniging.

Het gaat goed met de Groningen City Club. Althans: het aantal leden blijft groeien, en deze vereniging van - en voor ondernemers in de Groninger binnenstad - is op veel fronten betrokken bij activiteiten ter verbetering van de binnenstad.

Hoe de GCC er voor staat kwam aan de orde tijdens Algemene Ledenvergadering van de Groningen City Club. Deze werd voor één keer niet in de binnenstad gehouden maar in het Van der Valk-hotel in Hoogkerk, omdat er aansluitend op de algemene ledenvergadering een interessante bijeenkomst was gewijd aan sociale media en holografie.

De Algemene Ledenvergadering zelf werd door enkele tientallen leden bezocht. Zij kregen van voorzitter Eric Bos een toelichting op de lopende projecten en een vooruitblik op het programma voor 2020.