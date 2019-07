Laatste voorbereidingen bij Helperzoomtunnel: nog twee weken tot inschuiven

Werklieden zijn vanaf komende maandag twee weken lang dag en nacht in touw om het inschuiven van de Helperzoomtunnel voor te bereiden. Een werkschema van 24 uur per dag is nodig om dat inschuiven nu wel goed te laten verlopen. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

Van woensdag 31 juli om 02.00 uur tot woensdag 7 augustus om 04.00 uur rijden er geen treinen tussen Groningen en Assen en gaat de aannemer de Helperzoomtunnel inschuiven. Op woensdag 31 juli dienen de voorbereidende werkzaamheden afgerond te zijn. Om deze deadline te halen is het nodig om de werktijden uit te breiden, met:



Zaterdag 20 juli en zondag 21 juli tussen 07.00 en 19.00 uur.

Van maandag 22 juli tot en met dinsdag 31 juli 24 uur per dag.



Voorbereidende werkzaamheden

De komende twee weken werkt aannemerscombinatie Herepoort verder aan het verbreden van de schuifbaan. Hierover schuift de tunnelbak straks op zijn plek. Verder verstevigen ze de tunnelbak met extra wapening. Het gebruik van machines, zoals een hijskraan en een kleine shovel, kan voor geluidshinder zorgen.



Kijk live mee

Volg de werkzaamheden rond de Helperzoomtunnel via de webcam op de website van Aanpak Ring Zuid. Of kijk mee vanaf de tribune bij de Kinderwerktuin Helpman (Helperzoom 6). Bij de tribune zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar. Bezoekers worden opgeroepen met de fiets of te voet te komen. De tribune is geopend op:

Woensdag 31 juli van 13.00 tot 17.00

Vrijdag 2 augustus van 13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 3 augustus van 9.00 uur tot 13.00 uur



​​​​​​​Informatiekeet

Tijdens het inschuiven van de Helperzoomtunnel staat ook de informatiekeet van Aanpak Ring Zuid aan de Helperzoom. U kunt hier terecht met vragen of klachten. De openingstijden zijn gelijk aan de openingstijden van de tribune.