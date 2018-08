Kampeergigant Vrijbuiter is failliet

Kampeergigant Vrijbuiter uit Roden is failliet. Dat heeft de rechtbank dinsdag bepaald. Eerder al vroeg het bedrijf uitstel van betaling, maar een faillissement kon niet meer worden voorkomen. De curatoren zetten echter wel in op een doorstart.

De kampeerwinkel begon ooit in Roden, maar heeft inmiddels ook vestigingen in Gouda, Roermond en Zaandam.



De rechtbank heeft twee advocaten van De Haan Advocaten uit Groningen aangewezen als curator. In een statement laten ze weten dat de problemen bij Vrijbuiter zijn ontstaan door een combinatie van langjarige verplichtingen, groeiambities en moeilijke marktomstandigheden in de retailmarkt.



De curatoren zetten zich in voor een doorstart. Er zouden zich al een twintigtal geinteresseerden hebben gemeld voor een overname. De winkels blijven vooralsnog ook open. Wel is het personeel formeel ontslag aangezegd.