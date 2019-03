Jonge ondernemers nemen Strandpaviljoen Paterswoldsemeer over

De drie jonge ondernemers zijn Leon Boeve, Tim Wielinga en Koert-jan Haverkamp.

‘We kennen elkaar van de hotelschool, zo’n twaalf jaar geleden. Daar is het idee ontstaan om uiteindelijk zelf een horecabedrijf op te zetten. Vorig jaar kregen we de kans om het Strandpaviljoen Paterswoldsemeer op te zetten en uiteindelijk over te nemen van Frans Kappenbrug. Daar hebben we een jaar hard voor gewerkt, en sinds 1 maart mogen wij ons eigenaar van Strandpaviljoen Paterswoldsemeer noemen’, zo vertellen ze.

In hun visie op deze horeca gelegenheid moet het gaan om een gezellig en laagdrempelig restaurant waar iedereen welkom is. ‘Los van het prachtige uitzicht, werken we hard aan een gezellige en aangename sfeer’.

De aankomende periode gaan de drie nieuwe eigenaren zich richten op de bovenzaal (geschikt voor partijen, bedrijfsfeesten, en vergaderingen). ‘We zijn bezig om hier een bar te kunnen bewerkstelligen en zal er voor buiten een barbecue aangeschaft worden. Er zit namelijk een prachtig terras op de eerste verdieping. Wij hopen dat we deze aankomende zomer kunnen openstellen aan onze gasten’.