John en Renske Bos verkopen horecabedrijf Bos & Bos

De Groningse horecaondernemers John Bos en Renske Bos hebben de aandelen in hun catering- en horecabedrijf Bos & Bos verkocht.

Het bedrijf, met vestigingen in Groningen en Drenthe, komt in handen van de Vermaat Groep. Dat meldt maandag het Dagblad van het Noorden.

Bos & Bos werd vijftien jaar geleden opgericht door Renske Bos (43) en haar man John Bos. Inmiddels bestaat het bedrijf enerzijds uit een cateringbedrijf, en anderzijds uit zeven horecabedrijven. Daaronder bedrijven als Bites & Flights op Groningen Airport Eelde, Huis de Beurs in Groningen, het Groninger Forum en het restaurant DOT.

De aandelen van Bos & Bos worden verkocht aan de Vermaat groep. Vorige week werd bekend dat deze groep de catering gaat verzorgen voor het nieuw te openen Groninger Forum.

Vermaat is een familiebedrijf met het hoofdkantoor in IJsselstein, dat inmiddels de horeca verzorgt bij driehonderd organisaties in Nederland, waaronder het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en de horeca op Schiphol.