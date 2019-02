INTERVIEW: ESN Groningen laat 800 studenten kennis maken met de stad en dat is enorm belangrijk

The Northern Times nam ongeveer twee weken voor de introductieweek een kijkje op het kantoor van ESN in de Pelsterstraat. Eén van de bestuursleden doet open en gaat me voor. Via een nauw gangetje lopen een gezellige en drukke, kortweg studentikoze ruimte binnen. Het tostiapparaat pruttelt lekker en we zoeken een plekje aan een van de volle bureaus voor een interview. “Jullie kunnen ook in de frontoffice gaan zitten, daar is het opgeruimd”, tipt een andere student. Om ons heen wordt druk gebeld. “Ja, het is wel een beetje hectisch nu”, legt Tjitske Schokker uit. “De introductieweek komt er al snel aan. Er doen toch 800 studenten aan mee. Dan moet er nogal wat geregeld worden.”



Zo staat de ruimte vol met goodies voor de 800 goodiebags, wordt de laatste hand gelegd aan een magazine en wordt er regelmatig gebeld over de activiteiten en evenementen die worden georganiseerd.



We blijven gewoon in ‘de huiskamer’ zitten. “Zo ziet het er hier nu eenmaal uit. Tja, we zijn ook gewoon een studentenorganisatie.”, zegt Tjitske. Maar dan wel een organisatie waar het er professioneel aan toe gaat. De Groningse afdeling heeft zes bestuursleden, die zich allemaal fulltime inzetten voor ESN. “Onze studies staan op een laag pitje. Een van de bestuursleden volgt links en rechts nog wat vakken. Maar er is eigenlijk geen tijd om te studeren. Bovendien doe je hier wel enorm veel praktijkervaring op in het managen van een organisatie”, zegt Tjitske, die net als veel van de andere bestuursleden Internationale Betrekkingen aan de RUG studeert. Het bestuur wordt verder ondersteund door ongeveer zestig commissieleden, waarvan pakweg de helft Nederlands is.



Het Erasmus Student Network, kortweg ESN, is een studentenorganisatie die zich inzet voor met name internationale studenten. Het Europese netwerk is actief in veertig landen. In Nederland zitten 17 van de in totaal meer dan 500 vestigingen. In Groningen bestaat de organisatie al 31 jaar, waarvan het de laatste twintig jaar ook onderdeel is van ESN. “Bij de eerste introductieweek kwamen er 50 studenten opdagen. Nu zijn het er 2000! Groningen is nu de grootste sectie in Nederland en zelfs de op één na grootste van Europa. Daarom hebben we dus ook een fulltime bestuur. Dat heb je nodig als je gave dingen wilt organiseren”, zegt Tjitske.



Mooiste tijd van je leven

Het doel van ESN is om de studenten zich in een ander land thuis te laten voelen. “Ze moeten dit later zien als de beste tijd van hun leven. We hopen echt dat we kunnen helpen in het laten ontstaan van vriendschappen en mooie herinneringen. Ook helpen we ze met het leven in een andere cultuur en bij de andere manier van studeren”, legt Tjitske uit. ESN Groningen doet dat met een scala aan activiteiten. “Voor ieder wat wils. Van wekelijkse borrels, pubquizen, sportactiviteiten tot culturele uitstapjes en excursies in binnen- en buitenland. Vorig jaar zijn we een weekend naar Hamburg geweest. Sinds dit jaar hebben we ook verschillende clubjes opgezet voor leden met dezelfde interesses. Ze kunnen dan samen gaan eten, een potje voetballen of iets anders gaan doen. Zolang men elkaar maar ontmoet”, aldus Tjitske.



Tijdens de introductieweken in september en februari begroet ESN meer dan 2.500 studenten. “In september vorig jaar hadden we 1.850 inschrijvingen, die werden begeleid door 150 guides. Begin februari hebben we 800 deelnemers. In totaal gaat het om studenten met zo’n veertig verschillende nationaliteiten”, zegt Tjitske. Tijdens de introductieweek gaan ze op kroegentocht, is er een culture day, een comedy night, wordt er gesport, krijgen ze Nederlandse les en de week wordt afgesloten met een spetterend eindfeest in MartiniPlaza (september) of Kokomo (februari).



Hoe voorkom je heimwee?

De introductieweek moet leiden tot een snelle kennismaking met de stad. “Dat zijn handvatten voor de rest van je verblijf, waarin je een band met de stad hoopt op te bouwen. We proberen echt heimwee te voorkomen. Je leert mensen kennen bij wie je je vertrouwd voelt. Met wie je over de culturele verschillen kunt praten. Ook kom je in contact met Nederlanders. Dan kom je ook een beetje uit de internationale bubbel. Ja, die bestaat. En dat geeft niet. Het wordt alleen een probleem als iemand graag wil integreren, maar hier niet de mogelijkheid krijgt. Je moet niet in de bubbel blijven zitten. Dan integreer je niet.”



Integratie van internationals

De aantallen internationale studenten in Groningen groeien jaarlijks. “We horen van andere ESN-secties dat dit eigenlijk in alle grote studentensteden het geval is. Of het tot problemen leidt? Ik denk wel dat het in Groningen voor iedereen steeds normaler wordt dat er zoveel internationals zijn. Ik zie wel een beweging in de integratie van de internationals en de Nederlanders. Maar het is daarbij wel belangrijk dat beide groepen ook zelf het initiatief nemen om elkaar te leren kennen.”



ESN Groningen werkt met verschillende studentenverenigingen en -organisaties samen om die integratie verder op gang te krijgen. “We werken samen met bijvoorbeeld Albertus Magnus, waar je als international lid kunt worden. Studentenvereniging Cleopatra en lacrossevereniging Gladiators betrekken heel erg actief internationale studenten. Veel andere verenigingen hebben de behoefte niet. Die zitten bijvoorbeeld al helemaal vol. Ik weet ook niet of dat erg is. Zolang er maar wel een mogelijkheid is om als international, die bijvoorbeeld de Nederlandse taal wil leren, om lid te worden om binnen te kunnen komen.”



Kamerproblematiek

De integratie van internationale studenten leidt wel tot kamerproblematiek. “Veel Nederlandse studenten willen liever geen internationale huisgenoot. Natuurlijk is een taalbarrière even ongemakkelijk, maar meestal verdwijnt dat ongemak snel. En dan krijg je er juist heel veel voor terug.”



Studenten in Groningen hadden begin dit studiejaar flinke moeite om een kamer te vinden. “Internationals worden dan harder getroffen”, vindt Tjitske. “Die denken dat een hospiteeravond gelijk staat als een bezichtiging. Terwijl je je daar in een groep mensen moet presenteren. Nederlandse studenten hospiteren soms wel in tien huizen voordat ze een kamer vinden. Dat moet je de internationals dus ook echt uitleggen.”



Sinds november is de kamerproblematiek afgenomen. Maar de oorzaak van de problemen is nog niet weggenomen. ESN ziet voor zichzelf ook een belangrijke rol weggelegd in het zoeken van een structurele oplossing. “We zijn geen kamerverhuurder of huisvestingsorganisatie voor internationals, maar we behartigen wel hun belangen. We kunnen ze uitleggen hoe het allemaal werkt in Nederland en waar ze kamers kunnen vinden. In november hebben we verder met de onderwijsinstellingen, corporaties en de gemeente een convenant ondertekend waarin afspraken staan over het aantal te bouwen huizen. Ook willen we in een campagne duidelijk maken dat er geen verschil is in het samenwonen met een Nederlander of een international. De toegevoegde waarde is – zoals ik al zei - enorm!”



Genoeg te doen dus voor de bestuursleden, die overigens allemaal maar één jaartje in functie zijn. “We vervelen ons niet. Er komen steeds meer internationale studenten bij, maar dat is ook een uitdaging. De capaciteit van onze commissies en de organisatie zijn beperkt. Willen we opschalen, dan moet je sommige activiteiten ergens anders organiseren. Dat is pas rendabel met 500 extra inschrijvingen.”



Internationalisering brengt de stad veel

Tjitske ziet een verdere internationalisering van de stad wel zitten. “De RUG wil nu inzetten op verdere diversificatie van het internationale studentenbestand. De internationale ambities worden dus zeker niet teruggeschroefd. En de internationalisering brengt de stad ook enorm veel. We kijken nu ook samen met het International Welcome Center Noord-Nederland en de gemeente of we talent beter kunnen vasthouden met carrièregerichte activiteiten. De internationals moeten alles in huis hebben om eventueel ook voor een werkverband in Groningen te kunnen kiezen.”



Het kan zomaar zijn dat de opvolger of opvolgster van Tjitske daar weer een flinke stap in gaat maken. “Vanaf begin mei lopen onze opvolgers mee. Officieel vormen we tot 8 september het bestuur en dan is de formele overdracht. We hebben flink wat tijd om de zaken netjes over te dragen. Onze organisatie wordt steeds professioneler, dus dat is ook goed. Het nieuwe bestuur kan vast plannen maken en dan begin september ook écht helemaal los met hun beleid.”



En Tjitske en de rest van het bestuur? Die pakken dan weer hun studie op. “Al blijf ik me graag inzetten voor de internationale studenten in Groningen.”