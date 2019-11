Ingrijpende plannen voor V&D pand Grote Markt Groningen gepresenteerd

In de oude raadszaal van het Stadhuis in Groningen zijn vrijdagavond ingrijpende plannen voor het oude pand van V&D gepresenteerd.

'Het Groot Handelshuis', zoals het gaat heten, is een project van vastgoedontwikkelaar MWPO, o.a. bekend van Merckt, Mercado en The Student Hotel.

Kristiaan Capelle, eigenaar van MWPO en geboren en getogen Groninger, wil met het project een bijdrage leveren aan een levendige binnenstad. Vanuit zijn Groningse roots en betrokkenheid bij de binnenstad hoopt hij dat er straks een locatie ontstaat die bijdraagt aan de bedrijvigheid in Groningen. In het gebouw kunnen straks 450 mensen werken en is ruim 3.000 m2 voor retail beschikbaar.

Met dit nieuws maakte directeur Kristiaan Capelle van MWPO zijn opwachting tijdens innovatiefestival Let’s Gro in Groningen. Het pand aan de Grote Markt, waar voorheen de V&D was gevestigd, wordt komend jaar getransformeerd tot Het Groot Handelshuis. De handelsgeest die de V&D in het gebouw bracht, blijft in het gebouw.

Er komen moderne kantoren, flexplekken, en vergaderplekken. Een atrium op de 1ste verdieping fungeert als ontmoetingsruimte en verbindt de twee delen van het gebouw. Een vestiging van Jumbo (inclusief Foodcafé) en een La Place op de 4de verdieping. Met de aankoop van het voormalig V&D-pand is een definitieve bestemming gevonden voor het gebouw. De Grote Markt krijgt er eind 2020 een blikvanger van formaat bij.





Capelle: “Groningen heeft op dit moment de wind in de zeilen, maar er liggen nog volop kansen. Met de nieuwe bestemming van dit pand kan hier een bijdrage aangeleverd worden. Door de aankoop van dit pand en de verbouwing tot een duurzame voorziening, krijgt Groningen er een prachtige inspirerende locatie bij, waar ondernemers, Groningers en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten”.

Het ontwerp van Het Groot Handelshuis wordt gemaakt door architectenbureau De Zwarte Hond uit Groningen.

MWPO is in gesprek met de gemeente Groningen en is voornemens de kelder te transformeren tot openbare fietsenkelder die zowel vanaf de Oude Ebbingestraat als de Stalstraat bereikbaar is. Zo worden de beide straten met elkaar verbonden.

Start bouw eind 2019



De afgelopen dagen is de spanning rondom de nieuwe invulling opgebouwd middels laserprojecties op het pand. Onder andere een groot vraagteken en suggesties voor de invulling zijn met lasers op de voorzijde geprojecteerd.

Eind 2019 start de bouw van Het Groot Handelshuis en naar verwachting kunnen eind 2020 de eerste huurders en bezoekers het pand betreden. Ondernemers die geïnteresseerd zijn om een ruimte te huren, kunnen contact opnemen met MWPO.

Hét icoon van de wederopbouw



Het voormalig V&D-pand kwam ooit tot stand in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de wederopbouwarchitectuur van het pand optimistisch bedoeld was is het inmiddels flink verloederd. Het was fraai en gaf ruimte voor een nieuwe tijd maar veel bewoners hielden gemengde gevoelens bij het pand.

De huidige invulling is (en was) hoofdzakelijk zakelijk en dus handel. Groningen is van oudsher een handelsstad en de naam Het Groot Handelshuis sluit dan ook aan op de Groninger trots en handelsgeest. Van toen en nu.