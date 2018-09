Hop, het nieuwe ‘goud’ voor Groninger landbouw, geoogst in Kloosterburen

De meeste noordelijke hop van Nederland. Dat kun je zeggen van de hop die afgelopen weekend werd geoogst in Kloosterburen. De bijzondere hop is bestemd voor Brouwerij Groninger.

Het begint al een traditie te worden, de hopoogst bij Landgoud voor Brouwerij Groninger op de tweede zaterdag in september. Vrienden, familie, buren en geïnteresseerden helpen mee om de hop te plukken. Dit jaar was de pluk op zaterdag 8 september in Kloosterburen.

Brouwerij Groninger en biologisch akkerbouwbedrijf Landgoud hebben de handen ineengeslagen voor de teelt, verwerking en productie van hop op de Groninger klei. In 2016 zijn de eerste hop rhizomen in de grond geplant en in 2017 is het veld verdubbeld. Inmiddels staan er vier hoprassen op het veld, Prima Donna, Willamette, Cascade en Nugett.

Hoprassen

Hop is naast mout, water en gist een basisingrediënt van bier. Er zijn meer dan 250 hoprassen, met elk een eigen karakteristieke smaak. Hop is in te delen in drie groepen. De aromahop geeft de fijne smaken aan het bier door een gematigde alfazuur. De bitterheid in het bier komt van de bitterhoppen. Deze hebben een hoog alfazuurgehalte. Dubbeldoelhop heeft zowel aromatische als bittere kwaliteiten.

Biologisch akkerbouwbedrijf Landgoud

De vier rassen op het hopveld van biologische akkerbouwbedrijf Landgoud geven elk een eigen smaakbeleving aan het bier. Cascade hop zorgt voor de hoge bitterheid en citrussmaak in bijvoorbeeld een IPA-bier. De Nugett hop voegt bittere en kruidige aroma toe. Willamette is een aromahop voor bieren als Stout, Engelse Ale, Porter etc. De Prima Donna is kruidig en fruitig.

Groninger biologische hop

Het duurt zeker drie jaar voordat een hopplant de maximale productie levert. Nu de planten bij Landgoud volwassen genoeg zijn, is er voldoende hop voor Brouwerij Groninger om het in de bieren te verwerken. Vanaf begin volgend jaar liggen de eerste biertjes met echte Groninger biologische hop bij winkels en horecagelegenheden.

Foto’s: Remy Vaartjes