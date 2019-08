‘Harde kern Groningse economie’: even uitblazen aan Paterswoldsemeer

Terwijl half Groningen geniet van een welverdiende vakantie kwamen leden van de Commercieele Club Groningen voor een kleine onderbreking bijeen in het paviljoen Strandzicht aan het Paterswoldemeer. Het betrof díe leden van de Commercieele Club die deze periode wel doorwerken. Of omdat ze al vakantie hebben gehad, of dat later nog nemen. ‘Hier staat de hard kern die zorgt dat de Groningse economie draaiende blijft!’, grapte voorzitter Harm Post tegen de leden.

Er waren enkele tientallen leden die genoten van het fraaie weer op het balkon van het Strandpaviljoen. Traditiegetrouw organiseert netwerkvereniging Commerieele Club Groningen een ‘zomerborrel’ om de leden in de gelegenheid te stellen om even bij te praten in een ongedwongen sfeer.

De Commercieele Club hervat eind augustus haar verenigingsseizoen. Op 28 augustus is er een lezing van Herman Pleij, hoogleraar in de middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en regelmatig spreker in televisieprogramma’s als DWDD, Pauw of Jinek.

Ook de daaropvolgende maanden organiseert de Commercieele Club Groningen bijeenkomsten met bekende sprekers, bijeenkomsten die zowel informatief als inspirerend zijn.