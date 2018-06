Hanzehogeschool leidt meest ondernemende alumni van Nederland op

Ondernemerschap is een van de speerpunten van de Hanzehogeschool Groningen. In 'Vernieuwen in Verbinding', het strategische plan voor de jaren 2016-2020, heeft de Hanze de ambitie uitgesproken om in 2020 jaarlijks 500 nieuwe ondernemingen te starten, die gezamenlijk 5.000 nieuwe banen opleveren.



Om dat te bewerkstelligen, wordt veel geïnvesteerd in ondernemerschap binnen het onderwijs van de Groningse hogeschool. Structureel en al vanaf het eerste jaar is er in de opleidingen aandacht voor ondernemerschap. Studenten kunnen afstuderen op hun eigen onderneming, er zijn meer dan 10 minorprogrammas op het gebied van ondernemerschap waar studenten aan deel kunnen nemen en ze kunnen gebruik maken van een topondernemersregeling.