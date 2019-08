Gutami Solar uit Groningen zorgt nu ook tijdens bouw zonneparken voor verminderen stikstof uitstoot

Gutami Solar en Koolen Industries vinden dat de stikstofdiscussie juist kansen biedt. Een gezonde economie en schone natuur gaan prima samen. Bij de bouw van het 10MW Zonnepark Duistereweg in de gemeente Ooststellingwerf worden enkel elektrische voertuigen en machines ingezet. 100% elektrisch en stikstof vrij.

Gutami Solar neemt de uitdaging aan

De gemeente Ooststellingwerf staat positief tegenover de bouw van het Zonnepark Duistereweg van 10MW. De provincie Fryslan heeft echter een zienswijze ingediend: er komt te veel stikstof vrij bij de bouw en exploitatie van het zonnepark. Gutami Solar, die de bouw van het zonnepark op haar neemt, kreeg de vraag van de initiatiefnemers en de gemeente: “Is het mogelijk tegemoet te komen aan de zienswijze van de provincie Fryslan?”. Stefan Pieters, directeur van Gutami Solar, reageerde eerst defensief: “De stikstof uitstoot is juist veel lager bij de bouw en exploitatie van een zonnepark vergeleken met de huidige benutting van het land”. Echter, Stefan Pieters zag hier ook een kans en ging op zoek naar een partij die kon helpen.

Koolen Industries

Koolen Industries uit Hengelo is actief in de energietransitie in de volle breedte. Niet alleen het genereren, opslaan en transporteren van duurzame stroom, maar ook het bouwen en laden van elektrische voertuigen. “Toen de vraag van Gutami Solar bij ons kwam, hebben we in de groep gekeken wie kon helpen”, aldus Kees Koolen,CEO bij Koolen Industries. Koolen Industries participeert onder meer in Skoon uit Rotterdam, Elestor uit Arnhem, Floading uit Amersfoort en Super B uit Hengelo. Skoon maakt voertuigen elektrisch, Floading laadt elektrische voertuigen en Super B en Elestor slaan elektriciteit op. De vier bedrijven kunnen samen zorgen dat de bouw en de exploitatie van het zonnepark 100% stikstofvrij en elektrisch geschiedt. “Het is absoluut mogelijk. Als je maar wil. Wij verwachten dat de stikstofbesluit het gebruik van elektrische voertuigen en machines flink zal laten toenemen. Een defensieve houding is niet nodig, zie het stikstofbesluit als een kans!”, aldus Kees Koolen.

Stikstofdiscussie biedt kans

Elektrisch rijden is flink in opkomst, echter dit betreft vooral elektrische auto’s. Elektrische voertuigen als graafmachines, trucks en vorkheftrucks worden mondjesmaat verkocht. De nadelen van hoge aanschafkosten en lastig laden wegen vaak niet op tegen de voordelen van schoon rijden / gebruik en lage geluidsoverlast. Echter, het stikstofbesluit van de Raad van State van 29 mei 2019 zorgt er voor dat elektrische voertuigen aantrekkelijker worden.

100% Elektrisch

Bij de bouw van een zonnepark kan 100% elektrisch gewerkt worden. Alle materialen kunnen elektrisch gebracht worden met elektrische boten en trucks. Alle materialen kunnen elektrisch geïnstalleerd worden met elektrische vorkheftrucks, graafmachines en hoogwerkers. Alle werknemers kunnen elektrisch naar de bouwlocatie komen met elektrische bussen, auto’s en scooters. En op de bouwplaats kunnen alle elektrische voertuigen en machines geladen worden met een energy container die geladen is met zonne- en windenergie. Koolen Industries kan dit totale pakket bieden. De bouw geschiedt dan 100% elektrisch. Geen vervuiling van het milieu en geen geluidsoverlast! De meerkosten worden ruimschoots gecompenseerd door versnelling in het vergunning proces.

Toepasbaarheid op andere projecten

Dit zonnepark leent zich er goed voor 100% elektrisch gebouwd te worden. Bij het aanleggen van wegen zal dit niet mogelijk zijn. Koolen Industries kan echter bij alle projecten die nu vertraagd worden vanwege het stikstofbesluit een helpende hand bieden en de stikstofuitstoot minimaliseren. Koolen Industries garandeert daarbij dat dit onder aan de streep leidt tot een kostenverlaging, niet alleen bij de bouw, maar ook in de exploitatie van een project.