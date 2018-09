Grunneger Power en studenten gaan samen binnenstad schoonmaken

Duurzaam studenten-projectbureau SAMEEN en lokale energiecoöperatie Grunneger Power slaan de handen ineen om in Groningen mee te doen aan de grootste wereldwijde opruimactie ooit: ‘World Cleanup Day’. Groningers kunnen zich opgeven om in de namiddag de Stad te ontdoen van zwerfafval. Iedereen is welkom.



Stadjers & Studenten



Inmiddels zijn wereldwijd 150 landen aangesloten bij het initiatief. Miljoenen vrijwilligers zetten zich op deze manier in voor het milieu. En ook in Groningen wordt samengewerkt: duurzaam studenten-projectbureau SAMEEN en Grunneger Power voelden zich geroepen om actie te ondernemen. “Als wij het niet doen, doet niemand het”, aldus Kai Hup van Grunneger Power. “Het opruimen van zwerfafval is een eenvoudige, gezellige en belangrijke manier van het verbeteren van onze leefomgeving”. Beide organisaties zijn trots op de samenwerking, die ervoor zorgt dat Stadjers en Studenten tijdens de World Cleanup Day samen de Stad schoner maken. “De Stad is immers van ons allemaal”, aldus Leanne Gijsbertse van SAMEEN.



Meedoen



Op zaterdag 15 september om 15:00 uur verzamelen de deelnemers bij Grunneger Power, aan de Oude Boteringestraat 68. Hier krijgen zij hun materiaal en een peptalk. In groepjes verspreiden zij zich door verschillende delen van de Stad. Om 17:00 uur heeft de organisatie een kleine borrel klaarstaan om de deelnemers te bedanken. Het afval zal worden opgehaald en verwerkt door Gemeente Groningen.



Organisaties zoals GroenLinks Groningen hebben zich al gemeld voor deelname. De organisatie hoopt op vele andere deelnemers, individueel of in groepen, zodat het bewustzijn rondom zwerfafval wordt vergroot, en men gezamenlijk op een positieve manier kan bijdragen aan een mooiere Stad.

Aanmelden is verplicht: www.sameen.nl/world-cleanup-day