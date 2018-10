Groningse TEAM 4 Architecten aan de slag met verbouwing MartiniPlaza

MartiniPlaza gaat de komende jaren flink investeren in in haar uitstraling. Daarbij hoort ook een behoorlijke verbouwing. Voor de uitvoering daarvan is gekozen voor TEAM 4 Architecten uit Groningen. Om de visie van MartiniPlaza optimaal vorm te geven is TEAM 4 op zijn beurt een samenwerking aangegaan met designstudio D/Dock uit Amsterdam.

De afgelopen vier jaar is volgens de directie van MartiniPlaza flink gewerkt aan het versterken van de positie van het evenementencomplex. Onder meer door het verbeteren van de programmering, het wegwerken van achterstallig onderhoud en het aannemen actieve rol in stad, regio en ook landelijk. Met de nieuwe fysieke uitstraling wordt nu de volgende stap in gezet in die positieversteviging.



De meest in het oog springende veranderingen in de vernieuwingsplannen zijn een eigen entree voor het theater en de verplaatsing van het restaurant naar de voorzijde van het pand. Ook wordt de Springerzaal (de ruim 300 stoelen tellende vlakkevloerzaal) uitgebreid en vernieuwd en worden de vergaderzalen en faciliteiten volledig vernieuwd. Daarnaast wordt gekeken hoe MartiniPlaza beter kan aansluiten op de omgeving.



MartiniPlaza en TEAM 4 verwachten dat het project ongeveer drie jaar in beslag neemt en uitgevoerd wordt rondom de bestaande programmering en activiteiten. De verwachting is dat in de loop van 2019 gestart wordt.