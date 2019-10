Groningse bedrijven: tien maanden lang verantwoord of duurzaam ondernemen - 'Koploperpoject' van start

Elf Groningse bedrijven hebben vanmorgen een officieel begin gemaakt met een uniek project om meer aandacht te schenken aan duurzaamheid of aan sociale verantwoordelijkheid in hun bedrijfsvoering. Deze elf zijn de deelnemers aan een zogenaamd ‘Koploperproject’, dat eerder al in de provincie van start ging. Maar ook in de stad is er veel animo voor om meer aandacht te schenken aan verantwoord ondernemen. Het stad-Groningse koploper project ging officieel van start met een ontbijt van de deelnemers in restaurant De Drie Gezusters. Wethouder Glimina Chakor gaf het officiële startsein.

‘Wat geweldig dat jullie de handschoen oppakken en onderzoeken hoe je verantwoord kunt ondernemen. Ik ben ontzettend blij met jullie initiatief en ontzettend nieuwsgierig naar de resultaten die jullie hopelijk over tien maanden kunnen presenteren’, aldus wethouder Chakor (GroenLinks). Volgens de wethouder gaat het er niet om dat je meteen grootschalige veranderingen in je bedrijfsvoering invoert, om duurzamer of verantwoorder te ondernemen. Ook kleine stapjes zijn belangrijk. ‘Klein bier en groot bier: alles doet er toe!’, aldus wethouder Chakor. Tijdens het project van ongeveer tien maanden gaan de ‘koplopers’ nu praktisch en strategisch aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In inspirerende workshops delen de koplopers onderling de resultaten en ervaringen. Deze inzichten vertalen ze dan naar duurzame ambities en actieplannen.

Gezamenlijk ontbijt voor de deelnemers aan het Koploperproject

Welke ondernemers? De Koplopergroep in Groningen bestaat uit de volgende deelnemers: Maripaan Groep (Jumbo supermarkten), Brandmore premiums en merchandise, Sushi restaurant IMONO, Alfa Accountants en Adviseurs, Hotel Prinsenhof, SKSG kinderopvang, Bax bierbrouwerij, Werken Metzorg, Albert Heijn Hoogkerk, Grand Café de Drie Gezusters en FC Groningen. Het Koploperproject wordt ondersteund door de gemeente- en de provincie Groningen. De uitvoering ligt bij het Koploperteam (Reina Boels van ReinAdvies, Jaap de Vries van DZyzzion en Ada Kruiter van CirculairActief) dat de bedrijven het komend jaar inhoudelijk ondersteunt en begeleidt.