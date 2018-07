Groninger Retail Academy: gratis masterclass over kracht van fysieke winkel

Aanstaande maandag 16 juli 2018 organiseert de Groninger Retail Academy een masterclass met als titel: “De kracht van “De kracht van de fysieke winkel”. Hoe kunnen fysieke winkels zich staande blijven houden tegen de concurrentie van ‘on-line’? De (gratis) masterclass is maandagavond 16 juli vanaf kwart over zes in Martiniplaza, en begint met een heerlijk kopje soep! Aanmelden en meer info: www.groningerretailacademy.nl (Lees verder!)

In de media wordt veel gesproken en geschreven over de toekomst van de fysieke winkel. Online zou een bedreiging zijn, het aantal winkelmeters zou fors teruglopen en het winkelbeeld zou voorgoed veranderen. Toch blijkt er in de praktijk nog steeds ruimte te zijn voor goede, onderscheidende zaken. In Groningen vestigen zich immers regelmatig nieuwe en unieke winkelconcepten.

Tijdens deze masterclass spreken we over de kansen en mogelijkheden voor de fysieke winkel.

Zo hebben we retaildeskundige Tom Kikkert, die ons mee neemt in zijn laatste inzichten omtrent de retail van de toekomst en hoe deze is gebaseerd op waarden in plaats van producten.

Johan Rietsema, strateeg & conceptontwikkelaar bij de organisatie Binnenbrand, vertelt hoe zij de merkidentiteit vertalen naar een goed conceptplan.

En we horen van Arnout Baas, Marketing & e-commerce Manager bij Dille & Kamille waarom ook fysieke winkels nog van deze tijd zijn.

Uiteraard gaan de deelnemers ook daadwerkelijk aan de slag. 'Want welke kansen zie je als ondernemer en/of medewerker en hoe kijken onze experts hier tegenaan?', is dan de vraag.

Een avond waarin u zelf de regie in handen heeft, dus meld u vandaag nog aan! Voor deze masterclass zijn beperkt plaatsen beschikbaar.

Programma:

18.15 uur inloop met broodjes en soep

18.45 uur aanvang programma

21.00 uur afsluiting en borrel

21.30 uur einde

www.groningerretailacademy.nl