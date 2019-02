Groninger Ondernemers Courant houdt lezersenquête

De Groninger Ondernemers Courant is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een gevestigd nieuwsmedium voor en door de ondernemers in Groningen. Dat is mooi, maar geen reden voor ons op onze lauweren te gaan rusten. Het is goed om naar de toekomst te blijven kijken. Hoe kunnen we de GROC nóg beter en mooier maken? De GROC hoopt dat u als lezer wil helpen met een antwoord op die vraag. Ze hebben daarom in samenwerking met NHL Stenden een lezersonderzoek opgezet.



De GROC willen graag van de lezers weten op welke manieren ze het nieuws van de Groninger Ondernemers Courant tot zich krijgen en wat ze daarvan vinden. Het gaat om een vragenlijst die binnen drie minuten kan worden ingevuld. Vanzelfsprekend worden de gegevens anoniem verwerkt.



De resultaten worden gebruikt om de Groninger Ondernemers Courant zowel online als op papier nog beter aan te laten sluiten bij de ondernemers in en rond Groningen. “We hopen dan ook dat u ons drie minuten van uw tijd gunt”, aldus de redactie.



De vragenlijst is hier te vinden.