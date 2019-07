Groninger Ondernemers Academy: gratis masterclass sociale media

Ondernemers in Groningen die willen weten hoe Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook op een effectievere manier ingezet kunnen worden voor hun bedrijf, kunnen zich aanmelden voor een bijzondere social-media training van de Groninger Ondernemers Academy. De training is op dinsdag 10 september in Martiniplaza, en is gratis (!) te volgen. Maar aanmelding is dan wel noodzakelijk.

Deze Social Media training, verzorgd door Corrie Heslinga van Business Steps 4 Ondernemers, biedt verschillende inzichten en mogelijkheden om Social Media in de praktijk in te zetten. Het uitgangspunt van deze avond is om de zakelijke mogelijkheden van LinkedIn, Facebook en Twitter te bespreken. Er wordt gekeken hoe Social Media kan bijdragen aan de communicatie, marketing, PR en promotie van de diensten van jou als ondernemer naar de markt toe.

Tevens komen het opzetten van een plan van aanpak, het inzetten van Social Media om de naamsbekendheid van jouw bedrijf te vergroten en een aantal do's en don'ts aan bod. Om ervoor te zorgen dat het in de praktijk realiseerbaar en functioneel blijft, wordt er ook aandacht besteed aan content en time management.

De training is dusdanig opgezet dat er voldoende tijd is om interactief in te kunnen spelen op de vragen die naar voren komen. Deelname aan deze Social Media training is kosteloos en aanmelden is noodzakelijk via de website.

Locatie: Martiniplaza Leonardspringerlaan 2 Groningen

Programma: 18.15 - 18.45 uur • inloop met broodjes 18.45 - 20.45 uur • aanvang training 20.45 uur • afsluiting met borrel