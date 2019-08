Groninger Ondernemers Academy: gratis workshop – hoe krijg je trouwen klanten?

Hoe kunnen je bevorderen dat klanten je bedrijf trouw blijven en klantenbinding bevorderen? Het antwoord op deze vraag is te krijgen tijdens een gratis workshop van de Groninger Ondernemers Academy. De workshop op 3 september wordt gegeven door Klaar Zegers en Henriëtte Veenstra van Onderneem 't, met steun van Bedrijvenvereniging WEST. Aanmelden voor de cursus is nu al mogelijk via: Groninger Ondernemers Academy (Meer info: lees verder).