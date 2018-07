Groninger bedrijven geven medewerkers cursus Duits

Een cursus Duits voor medewerkers van winkels of andere bedrijven in Groningen is een groot succes. Gisteren kregen kandidaten die een speciale cursus met goed gevolg hadden afgelegd bij lerares Anky de Wilde van het Noordepoortcollege, een bijzonder certificaat. Dankzij de cursus, een initiatief van de Groninger Retail Academy en de Groningen City Club, kunnen Duitse klanten nu in hun eigen taal te woord worden gestaan, en dat blijken de Duitse oosterburen zeer te waarderen.

‘Het is echt ongelóoflijk hoeveel Duitse klanten er soms in Groningen komen. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat er op zeker moment alleen maar Duitsers in de winkel stonden. Nou, wat is er dan verstandiger dan om die mensen in hun eigen taal te woord te kunnen staan’, vertelt docente Anky de Wilde.

Het was de tweede keer dat de cursus van start ging. Deze keer schreven er zich zo’n dertig mensen in, voor een cursus die vijf avonden werd gegeven. De cursus is interactief en maakt onder andere gebruik van ´Čülmpjes, thuisopdrachten en mystery guests.

‘Wat mij opviel was hoe enthousiast en gedreven de cursisten waren. Toen ik de les binnen kwam zaten ze klaar, met papier en pen in de aanslag. Nou, dat maak ik overdag in mijn klassen niet altijd mee…!’, lacht Anky.

Het leuke van de cursus is volgens haar ook dat deelnemers vaak heel concrete vragen hebben over hoe ze iets moeten zeggen in het Duits over wat ze tegen komen op hun werkvloer.

‘Ik hou de cursus ook echt zo praktisch mogelijk. Ik vertel ook iets over beleefdheidsvormen, bijvoorbeeld dat het in Duitsland normaal is om mensen met “u” aan te spreken. En we gaan in op specifieke thema’s, bijvoorbeeld: “verkopen”, of: “”telefoneren”.

Anky is zelf misschien nog wel het meest enthousiast. ‘Dat was echt ongelooflijk leuk, met zo’n groepje gemotiveerde mensen. Ik vond het héel ontzettend leuk om te doen!’

Ook Erwin Mulder van de organiserende Groninger Retail Academy is enthousiast. Vooral omdat de deelnemers aangeven zo tevreden te zijn. Zo waren er opmerkingen van cursisten als: “erg leuke cursus”, “kon het gelijk in praktijk brengen”, “ik durf nu meer” of: “vol humor lesgegeven”

De cursus werd kosteloos aangeboden aan ondernemers en hun medewerkers in de stad Groningen.

Meer informatie over nieuwe cursussen: https://www.groningerretailacademy.nl/bijeenkomsten-2018