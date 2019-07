Groningen onder gebruikers Airbnb populairder dan Amsterdam

Gebruikers van Airbnb geven in Nederland deze zomer de voorkeur aan Groningen boven steden als Amsterdam en Den Haag. Onder de Nederlandse vakantiegangers is Groningen voor boekingen via verhuurplatform namelijk de meest populaire stad.

Airbnb deed onderzoek naar de boekingsgegevens in de periode van 21 juni tot en met 23 september. Maar liefst 1,3 miljoen mensen maken gebruik van Airbnb in Nederland. En de meeste boekingen worden gedaan in Groningen en Den Haag.



Amsterdam, Rotterdam en Maastricht volgen op de plekken 3 tot en met 5.



Belasting

Airbnb wordt dus ook in Groningen steeds populairder. Toeristen betalen tot nu toe nog geen toeristenbelasting, maar wethouder Paul de Rook wil daar verandering in brengen.