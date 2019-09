Groningen krijgt prestigieuze conferentie ‘Nederland Digitaal’ - 'Dit is tópnieuws voor Stad!'

Groningen wordt in maart volgend jaar gastheer van een landelijke top-conferentie. ‘Nederland Digitaal’ is de naam van die conferentie die tal van top-politici, ondernemers en onderzoekers naar Groningen zal brengen. "Dit is echt tóp nieuws voor Groningen!", zegt Fred Hassert van Samenwerking Noord, een van de drijvende krachten om die top naar Groningen te krijgen.

Het is de tweede keer dat deze conferentie Nederland Digitaal wordt gehouden, en wel van 16 tot en met 19 maart. Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden werken op de conferentie samen aan de doelstelling om Nederland op dit vlak koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Onderdeel van de conferentie is ook het tweedaagse wetenschappelijke congres ICT.OPEN.



Initiatief van het kabinet

De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De conferentie Nederland Digitaal is een publiek-private samenwerking waaraan ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), brancheorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en NLdigital meewerken met ondersteuning van ECP.



​​​​​​​Net als bij de eerste editie zal op dag twee en drie (17 en 18 maart) het congres ICT.OPEN plaatsvinden. Meer dan vijfhonderd wetenschappers en onderzoekers bij bedrijven ontmoeten elkaar rond het thema innovatie vanuit ICT-onderzoek. De organisatie is in handen van NWO en Informatica Platform Nederland (IPN).

Fred Hassert van Samenwerking Noord