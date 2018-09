Groningen krijgt er een bierbrouwerij bij: aan het Boterdiep

Het betreft een nevenvestiging van een Amsterdamse bierbrouwerij, die mede is opgericht om mensen met een speciale positie op de arbeidsmarkt werk te bieden.

Brouwerij De Prael werd door Arno en Fer opgericht in 2001 voor mensen die op de één of andere manier moeilijker aan het werk kunnen komen. Het doel van de brouwerij is allereerst om heerlijk bier uit de kraan te laten stromen, maar daarmee ook vooral werkplekken te creëren voor mensen die op de arbeidsmarkt steeds buiten de boot vallen.

Groningen is de vierde locatie waar mensen in betaalde en onbetaalde dienstverbanden werken vanuit deze visie. De Prael Groningen werkt samen met WerkPro, een overkoepelende organisatie van sociale ondernemingen waar mensen naar werk worden begeleid. De Prael en WerkPro delen het geloof in een arbeidsmarkt voor iedereen. Dat WerkPro ruime ervaring heeft in de horeca, maakt de samenwerking extra kansrijk.

Medeoprichter Arno Kooy: ‘Met De Prael Groningen willen wij een levendige en sociale plek creëren”.

Elke 2.000 liter bier die De Prael brouwt, afvult en verkoopt staat garant voor één werk- en leerplek. Iedereen die bij De Prael werkt krijgt namelijk de kans om een opleiding te volgen en een vak te leren.

Website: www.deprael.nl