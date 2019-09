Groningen krijgt eerste Donut-automatiek ter wereld

Eerder werd al de samenwerking tussen het koffie- en donutmerk Dukin’ en Jumbo Supermarkten aangekondigd, waarbij Dunkin’s donuts voortaan in voorverpakte verpakkingen in Jumbo filialen zullen liggen. Vrijdag werd bekend dat ook Dunkin’ en de Maripaan groep, die veertien Jumbo vestigingen in Groningen en Friesland exporteert, een samenwerking zijn aangegaan.



De Donut-muur komt bij de Jumbo Ciboga-vestiging aan De Beren in Groningen. Deze opent op 4 september om 8.00 uur. Tegelijkertijd gaat ook de pop-upshop in de Jumbo Foodmarkt Euroborg open.



Om de opening te vieren vinden er meerdere openingsacties plaats. Elke klant die de Dunkin’ app gedownload heeft, krijgt een gratis drankje en ontvangt meerdere kortingsvouchers. Daarnaast krijgen alle klanten die bij één van de vestigingen van de Maripaan groep een besteding van 20 euro of meer heeft gedaan, een gratis Dunkin' Coffee op vertoon van de kassabon t/m 15 september (koffie op te halen bij Jumbo Foodmarkt Groningen en Jumbo De Drait Drachten).



Bij de pop-up store bij de Jumbo Euroborg zullen de eerste 10 klanten een jaar lang gratis donuts (1 doos van 6 per week) krijgen. De daaropvolgende 90 klanten ontvangen 31 dagen lang gratis een donut en een kop koffie. In Drachten krijgen de eerste 50 klanten bij aankoop van een doos donuts een tweede doos gratis.