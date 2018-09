Groningen in de race voor schone kerosinefabriek

De provincie Groningen maakt kans op de vestiging van een fabriek voor schone kerosine. Met de eventuele investering is een bedrag van 5 tot 10 miljoen euro gemoeid, zo meldt het Algemeen Dagblad. De strijd is echter nog niet gestreden: het bedrijf SkyNRG zou ook Amsterdam en Rotterdam op de korrel hebben als mogelijke locatie.

KLM wil de schone kerosine, zogeheten biokerosine, gebruiken om mee te vliegen. De luchtvaartmaatschappij is ook aandeelhouder van SkyNRG. De groene kerosine wordt gemaakt van restanten uit de bos-, de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. De prijs van de biokerosine is nog steeds wel hoog en daarom wordt het nog niet zoveel gebruikt.



KLM vliegt nu op een aantal routes al met biokerosine, dat wordt gemaakt door een fabriek in Los Angeles. Op dit moment is er nog geen andere biokerosinefabriek in Noordwest-Europa. Groningen zou een goede vestigingsplaats zijn vanwege de diepzeehaven en een goed netwerk van pijpleidingen.



De Nederlandse fabriek moet gaan zorgen voor flink wat directe en indirecte werkgelegenheid. Zo is er veel personeel nodig tijdens de bouw, maar ook voor de productie en transport van biomassa.