Groningen City Club en winkeliers actief bij ‘Diversity Day’: 21 oktober

Zondag 21 oktober viert Groningen ‘Diversity Day’: de diversiteit van de Stadjers. De Groningen City Club, winkeliers en horeca in Groningen zijn dit jaar ook betrokken bij deze dag, die al sinds 2012 jaarlijks georganiseerd wordt door het Discriminatie Meldpunt Groningen, op verzoek van de gemeente Groningen. Tijdens deze dag zijn er in winkels en horeca-gelegenheden tal van activiteiten rond dit thema. Ondernemers die ook mee willen doen kunnen zich nog opgeven.

Tijdens Diversity Day viert Groningen haar diversiteit van Stadjers. Iedere Stadjer is divers en uniek op zijn of haar eigen manier. Diversity Day biedt Stadjers en winkelend publiek laagdrempelige en leuke activiteiten aan, waarbij ‘in aanraking komen met een ander’ het doel is. Op een speelse en dynamische manier komen mensen in contact met iemand die ze anders niet zo snel zouden spreken.

Voorheen werd Diversity Day centraal gevierd op het Waagplein en op de Vismarkt. ‘Dit jaar gaan we het anders doen! We willen de activiteiten graag aanbieden in en rondom de winkels van de binnenstad om nog meer de ‘onverwachte ontmoeting’ te creëren. Op deze manier kan er een mooie verbinding gelegd worden met het thema en de ondernemers in de binnenstad’, aldus de Groningen City Club.

Winkeliers of (horeca)ondernemers kunnen aangeven welke activiteit ze graag zouden willen in hun zaak op zondagmiddag 21 oktober. Het is goed om te weten dat het niets kost en de organisatie van de activiteiten worden geregeld door DMG.

Wel stellen ondernemers hun zaak beschikbaar voor de activiteit en verbinden ze zodoende hun naam aan Diversity Day. Daarnaast worden er, fysiek en digitaal, plattegronden met de deelnemende winkels/restaurants verspreid.

DE ACTIVITEITEN

Hieronder staan mogelijke activiteiten.

Muziek Singer - songwriter/R&B/Rap

In samenwerking met Urban House Groningen biedt Diversity Day je de mogelijkheid om muzikale optredens in je zaak te verzorgen. Dit kunnen verschillende artiesten zijn, variërend van rustige singer-songwriters op gitaar tot aan rappers. De nummers die gespeeld worden hebben inhoudelijk een link met het doel van Diversity Day: diversiteit en een plek voor iedereen in onze stad.

Dans Individueel/groep/flashmob

Ook op het gebied van dans werkt Diversity Day samen met Urban House Groningen. Al jaren zijn zij bezig met talentontwikkeling en bieden zij de mogelijkheid om veel uiteenlopende dansacts aan te bieden. Verrassende flashmobs behoren daarbij ook tot de mogelijkheden.

Human Library Mensen te leen!

In de Human Library lees je geen boeken, maar mensen. Interessante mensen, die je in het dagelijks leven niet snel spreekt! Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Een vluchteling, een hooligan, een ex-crimineel, een transgender, een dakloze en een tienermoeder zitten klaar om jou hun levensverhaal te vertellen. In een open gesprek waarin alles gevraagd en besproken kan worden.

info@discriminatiemeldpunt.nl

Toegankelijk Groningen: Ervaar een rolstoel

Het VN-Verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Het doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking.

Aan de hand van het getekende VN-Verdrag is binnen de provincie Groningen Toegankelijk Groningen ontstaan: een project dat toeziet op een toegankelijk Groningen in de toekomst. Op de website zijn gegevens te vinden over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van vele gebouwen in de provincie Groningen. Ervaringsdeskundige zijn nauw betrokken bij het project en willen graag andere mensen laten ervaren hoe het is om in een rolstoel een rondje door de winkel te maken!

Spoken Word Gedachten - gedichten

Ook op het gebied van Spoken Word werkt Diversity Day samen met Urban House Groningen. Spoken word is veelal binnen de popcultuur een vorm van voordacht als lezing of performance. Vorig jaar was Spoken Word productie ‘De Norm’ te zien tijdens Diversity Day op de Vismarkt.

Transgendergroep Groningen: Kledingadvies

Ook zal Transgendergroep Groningen onderdeel zijn van Diversity Day Groningen. Zou u graag een keer hulp willen bij het geven van kledingadvies aan klanten? Dat kan! Op een laagdrempelige manier willen mensen uit de Transgendergroep Groningen in contact komen met uw klanten door middel van kledingadvies te geven.

Bent u na het lezen over Diversity Day en het aangeboden aanbod aan activiteiten enthousiast geworden? Meldt je dan nu gelijk aan via onderstaand e-mailadres: vera@discriminatiemeldpunt.nl

Nadat u zich heeft opgegeven ontvangt u een bevestigingse-mail en zult u op de hoogte gehouden worden van verdere stappen en ontwikkelingen rondom Diversity Day.