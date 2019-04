Groningen Airport Eelde blij met grote belangstelling vluchten Guernsey

Groningen Airport Eelde is zeer ingenomen met de volgens haar grote belangstelling voor de nieuwe vluchten naar de Britse Kanaaleilanden (Guernsey). Die belangstelling in het Noorden is zo groot dat het hele seizoen al uitverkocht is.

Zondagmiddag vertrok de eerste vlucht naar de nieuwe bestemming Guernsey (Kanaaleilanden) vanaf Groningen Airport Eelde. De vluchten naar de Kanaaleilanden worden tot en met 23 juni elke zondag uitgevoerd door luchtvaartmaatschappij Blue Islands, aangeboden door touroperator Sunair Vakanties.

Bij aankomst op Groningen Airport Eelde afgelopen zondag werd het vliegtuig feestelijk verwelkomd met een traditioneel watersaluut. Aan boord zaten 20 reisagenten die terugkeerden van een studiereis op de Kanaaleilanden. Vertrekkende passagiers naar de Kanaaleilanden werden verrast met een feestelijke attentie. Zij waren de gelukkigen die mee konden op deze geheel volgeboekte vlucht.

De vluchten naar Guernsey waren in twee maanden volledig volgeboekt. Bowy Odink, Commercieel Manager Groningen Airport Eelde: ‘’Deze nieuwe bestemming is een mooie uitbreiding op het zomeraanbod vanaf onze luchthaven. Dat daar markt voor is in Noord-Nederland is overduidelijk, aangezien het hele seizoen in een record tijd uitverkocht was”.

Marc van Amsterdam, directeur Sunair Vakanties: “De Kanaaleilanden zijn bij uitstek geschikt om te ontvluchten aan de dagelijkse drukte en te genieten van al het natuurschoon. Het is een fantastische bestemming die zich onder andere kenmerkt door de Engelse gastvrijheid en de Franse keuken. We laten Noord-Nederland graag kennismaken met deze unieke bestemming!’’.

Kanaaleilanden 2020

Sunair Vakanties heeft aangegeven goede hoop te hebben om volgend jaar wederom een charter vanaf Groningen Airport Eelde naar deze bestemming in te zetten.