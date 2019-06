Google breidt haar datacenter capaciteit Eemshaven uit; honderden banen

De expansie in Eemshaven komt bovenop de uitbreiding die in 2018 reeds werd aangekondigd. Het bedrijf bouwt momenteel ook een nieuw datacenter in Agriport, gemeente Hollands Kroon, en breidt het bestaande datacenter in Eemshaven verder uit.

De bouwfase zal gemiddeld 1000 mensen per dag, per locatie, werk bieden. Eenmaal operationeel zullen er in Eemshaven in totaal 350 en in Agriport 125 mensen werkzaam zijn. Met de uitbreiding van de datacenter capaciteit in Nederland gaat een investering van ruim € 1 miljard gepaard. De totale investering van Google in datacenters in Nederland sinds 2016 komt daarmee uit op € 2,5 miljard.

Nederland aantrekkelijk voor expansie

In de zoektocht naar geschikte ruimte om het Europese datacenter netwerk verder uit te breiden, heeft Google opnieuw voor Nederland gekozen. Voldoen aan de eisen voor diensten zoals Zoeken, Gmail en YouTube, de aankondiging van vandaag is de eerste keer dat Google binnen Europa investeert in twee afzonderlijke sites in hetzelfde land.

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, is verheugd met de investeringsbeslissing. “Dit kabinet heeft de ambitie dé digitale koploper van Europa te worden. Daarom spannen we ons in om investeringen in hoogwaardige innovatieve ICT-projecten in Nederland te laten plaatsvinden. Deze investering betekent een boost voor de werkgelegenheid in de regio. Ik ben ook blij dat Google 100% hernieuwbare energie inkoopt voor deze datacentra.’

Extra werkgelegenheid in beide regio’s

In maart 2018 werd voor het eerst een uitbreiding van Google’s datacenter in Eemshaven bekend gemaakt. Vandaag kondigt Google opnieuw een (verdere) uitbreiding van dit datacenter aan plus een investering in een nieuwe faciliteit in Hollands Kroon. Hiermee toont Google dat het zich blijft inzetten voor Nederland. Gedurende de bouwfases zullen op beide locaties gemiddeld meer dan 1.000 mensen dagelijks werken. Beide gebouwen zullen naar verwachting in 2020 operationeel zijn. In Eemshaven zullen dan in totaal 350 mensen werken (circa 100 meer dan in 2018) en in Agriport ongeveer 125.

100% hernieuwbare energie

Google streeft ernaar het energieverbruik van het datacenter te matchen met 100% hernieuwbare energie. Sinds 2017 matcht Google het energieverbruik in alle faciliteiten met een 1:1 aankoop van duurzame energie. Dit betekent dat Google voldoende elektriciteit heeft van windturbines en zonnepanelen om het energieverbruik te dekken.In Nederland heeft Google in totaal vier PPA's (power purchase agreements) die ongeveer 130 MW aan stroom genereren.