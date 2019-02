GDBC blij met connectie student en Groningse bedrijfsleven op Marug Conference

Het was een drukte van belang afgelopen dinsdag 26 februari in de Martiniplaza waar de dertigste Marug Conference op het programma stond. De Marug-conferentie van de studievereniging van marketing-studenten was georganiseerd met steun van partner Groningen Digital Business Centre . En stond deze keer in het teken van Artficial Intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie.

"Het is juist deze match tussen student en bedrijf waarom wij als GDBC graag als partner met de Marug in zee gaan. Steeds meer slagen we er in de brug te slaan tussen student en bedrijf of organisatie. Dat zie je vandaag ook weer hier in Martiniplaza." Baalmans is blij met het GDBC daar een bijdrage aan te leveren middels deze Marug conference. "Nou een hele kleine bijdrage hoor. In het benaderen en uitnodigen van bedrijven en organisaties heb ik hopelijk iets kunnen doen, want voor het overige is deze prachtige, professionele conferentie volledig het imposante werk van de Marug. Ik ben onder de indruk hoe ze dat gedaan hebben."