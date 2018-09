Finalisten Groninger Ondernemingsprijs bekend

De drie werden, na een pitch van drie minuten voor de jury, gekozen uit negen genomineerden. Aanvankelijk waren er tien partijen in de race voor een plekje in de finale maar bakkerij Borgesius uit Stadskanaal trok zich terug wegens drukte.



De finale van de Groninger Ondernemingsprijs is op 29 november in Martiniplaza. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door InnoCore Pharmaceuticals.